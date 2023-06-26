«Чтобы не было и капли крови»: почему полиция уступила мятежникам центр Ростова

«Кричалки "Позор" — пощечина миру, который сохранен»

— В четвертом отделе полиции на Буденновском, что напротив штаба ЮВО, [полицейских] продержали почти сутки, — рассказывает корреспонденту 161.RU родственник оказавшегося там сотрудника. — Еды никакой не было, только вода из-под крана. Доставками пользоваться разрешили, но они все не работали в субботу.

