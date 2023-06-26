«Чтобы не было и капли крови»: почему полиция уступила мятежникам центр Ростова

Танки беспрепятственно вошли в город-миллионник, бойцы частной военной компании заняли штаб военного округа, из которого командуют СВО, тысячи ростовчан фотографировались и обнимались с участниками мятежа, названного президентом угрозой для страны, — сюрреалистичная картина 24 июня в Ростове. Корреспонденты 161.RU пообщались с сотрудниками силовых структур — почему правоохранители оставили центр бойцам ЧВК «Вагнер».
«Кричалки "Позор" — пощечина миру, который сохранен»
— В четвертом отделе полиции на Буденновском, что напротив штаба ЮВО, [полицейских] продержали почти сутки, — рассказывает корреспонденту 161.RU родственник оказавшегося там сотрудника. — Еды никакой не было, только вода из-под крана. Доставками пользоваться разрешили, но они все не работали в субботу.
Прямо под окнами отдела полиции
Почему полицейские просто наблюдали?
С вечера 23 июня и до утра 25-го в области действовал план «Крепость», подразумевающий общий сбор личного состава и взятие под особую охрану зданий МВД, ФСБ и ФСИН. «Крепость» отменили, только когда последние отряды вагнеровцев пересекли границы Ростовской области.
Собеседник корреспондента 161.RU в силовых структурах рассказывает, что вечером 23 июня был план занять оборону в приграничных районах и на трассах, чтобы не пустить мятежников как в Ростов, так и на Москву. Основные силы полиции и Росгвардии вышли из города, чтобы держать периметры.
— Охрана была организована и в районных отделах полиции. Главный приказ был — не допустить захвата оружейной комнаты, складов, — рассказывает источник. — Конечно, было понятно, что наши силовики были менее вооружены и не сидели в здании с ракетными зенитками. Сначала никто из командного состава УМВД города и области — да и все остальные — не знали, кого и от кого мы охраняем и почему наши не могут выйти к вагнеровцам.
По словам ростовского силовика, федеральный центр запретил вмешиваться в ситуацию, пока не будет дана соответствующая команда. Уже после отхода отрядов ЧВК из города разъяснили основные цели — «сохранить мир и обезглавить тех, кто хотел предать Родину». К тому моменту с Пригожина и его ЧВК сняли все обвинения.
— Было приказано сидеть смирно и ждать решения, чтобы не прозвучало ни одного выстрела, — говорит наш собеседник, комментируя ситуацию в ОП
В ростовской полиции прекрасно слышали и запомнили, как часть ростовчан в толпе у штаба ЮВО кричала «Позор» сотрудникам МВД, появившимся во время отхода вагнеровцев из города.
— [Некоторые] горожане кричали: «Позор», когда ребята вышли на площадь, чтобы разгонять зевак. Кричалки «Позор» — это пощечина миру, который был сохранен, — говорит ростовский силовик, указывая, что полиция в тот день не была без работы. — За всем происходящим наблюдали силовики не только из штаба или отделов полиции. Часть сотрудников в гражданском находилась на площади вместе с гражданами. Более того, в самом штабе ЮВО были силовики из столицы — они общались с Пригожиным.
— Вагнеровцам был дан приказ не поднимать оружие выше уровня лица, сотрудники органов контролировали общение граждан с военнослужащими, чтобы избежать провокаций, а в штабе шли свои переговоры без оружия, — говорит источник редакции в органах. — После выступления президента [о предательстве со стороны руководства ЧВК] переговоры Пригожина с присутствующими московскими силовиками в штабе были почти сорваны, но так думали именно мы.
По его словам, к моменту, когда «Вагнер» начал собираться в полевые лагеря, городские власти и губернатор Ростовской области не знали, чем всё закончится.
— Главная задача была, чтобы все в городе остались живы и никто не пострадал. К счастью, ростовчане у нас люди простые и отзывчивые — провокаций не было, а мир остался в городе, — добавил силовик.
В пресс-службе донской полиции с вечера 23 июня не комментируют ситуацию.