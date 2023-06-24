В Воронеже горит огромный резервуар с топливом: черный столб дыма видно отовсюду

В Воронеже тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе на улице Димитрова, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.
Огромный столб черного дыма видно из разных частей города. По информации наших источников, горит резервуар на 10 тысяч литров с авиационным топливом. Есть риск распространения огня на другие резервуары.
За хроникой происходящего мы следим в онлайн-трансляции.