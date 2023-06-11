«Пытаются заработать, а на людей пофиг»: новосибирцы отреагировали на химический ожог студентки в такси

Публикация НГС о пассажирке, получившей химический ожог при поездке в такси, стала самой читаемой на нашем сайте за 10 июня. Пользователи оставили почти три сотни комментариев, приведем самые интересные.
Напомним, девушка получила химический ожог после поездки с водителем Uber. В машине мокрые сиденья. Во время поездки студентка почувствовала жжение, а по приезде домой обнаружила, что штаны въелись ей в кожу. Сейчас она отнесла заявление в полицию и требует от таксопарка компенсацию. Перевозчик заявил НСГ, что проводит внутреннюю проверку.
— Может, химчистку сделал и не просушил до конца! Вечно они пытаются заработать, а на людей пофиг, — поделился своей версией произошедшего Mokka.
— Скорее всего, таксист был небольшого ума и протер сиденье средством для мытья сантехники на основе кислоты, — предположил Безухов.
— Когда-то в такси на передней панели в обязательном порядке была визитка водителя с фотографией, в водители брали только профессионалов и машины перед выпуском на линию осматривали два механика! — ностальгирует Alx_nsk.
— Желаю девушке выиграть суд. 150 мало за такое, а вот несколько миллионов и запрет на деятельность на несколько месяцев, скажем, возможно, отрезвили бы головы агрегаторов. Давно пора возвращать советскую систему таксопарков! Достали эти умники, ни за что не отвечающие, — поддержал пассажирку пользователь с ником Смена Сезона.
— Думаете, водитель сам сидел на заднем сиденье своего авто и сам загадил сиденье? Пассажиры и загадили его. То с пивом лезут, то чебуреки или шаурму им нужно именно в машине такси пожрать. Водитель начинает возмущаться, так сразу предъявы ему: «Где написано, что чебуреки есть в машине нельзя? Да я аккуратно пиво попью, я не разолью». Мне на неделе тетка рассолом огуречным залила сиденье, — заступился за водителя Гость.
— Типичный агрегатор, который везде «просто информационный сервис», который дерет деньги за всё и со всех в своих сервисах такси, доставки и прочем, но ни за что не отвечает, случись что, — сказал другой неавторизированный пользователь.
В июне Новосибирское такси подорожало из-за жары — цены выросли в 1,5 раза. Даже за непродолжительную поездку приходилось выложить не менее 300 рублей.