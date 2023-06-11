«Пытаются заработать, а на людей пофиг»: новосибирцы отреагировали на химический ожог студентки в такси

Напомним, девушка получила химический ожог после поездки с водителем Uber. В машине мокрые сиденья. Во время поездки студентка почувствовала жжение, а по приезде домой обнаружила, что штаны въелись ей в кожу. Сейчас она отнесла заявление в полицию и требует от таксопарка компенсацию. Перевозчик заявил НСГ, что проводит внутреннюю проверку.

