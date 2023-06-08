«Вон она его останки доедает»: акула загрызла россиянина на курорте Египта

Сообщается, что во время нападения в воде поблизости находилась девушка, но она успела спастись и выбраться из воды. Плавники акул также видели на нескольких пляжах неподалеку. Сейчас в море никого не пускают. В Генконсульстве РФ попросили находящихся в Египте россиян при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.