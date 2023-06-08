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«Вон она его останки доедает»: акула загрызла россиянина на курорте Египта

На других пляжах тоже видели плавники хищников

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В Хургаде из-за нападения акулы погиб молодой человек из России. Об этом Министерство иностранных дел сообщило РИА Новости. Всё произошло недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach. По информации Telegram-канала Mash, погибший — 23-летний иллюстратор Владимир Попов, проживавший в подмосковной Балашихе.

Очевидцы выложили с места происшествия несколько видео. На одном из них видно, что мужчина пытается отбиться и уплыть, кричит, но акула утягивает его под воду. Местные на лодке пытаются помочь туристу, но уже поздно. На другом видео уже слышны только голоса очевидцев за кадром.

— Вон она его останки доедает, — произносит женщина, приближая камерой происходящее в воде.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: breakingmash / Т.me

Сообщается, что во время нападения в воде поблизости находилась девушка, но она успела спастись и выбраться из воды. Плавники акул также видели на нескольких пляжах неподалеку. Сейчас в море никого не пускают. В Генконсульстве РФ попросили находящихся в Египте россиян при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

При этом в Ассоциации туроператоров России одновременно заявили, что египетские власти не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде и официальных сообщений от них не поступало. Летом 2022 года в Египте было зафиксировано пять подобных инцидентов, тогда скончались две туристки из Румынии и Австрии.

ЕгипетАкулыНападение акулыХургада
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