«Мистер Сидр», после которого погибли больше 30 человек, делали из спирта, украденного со склада МВД

Опасную спиртосодержащую жидкость, на основе которой сделали смертельный самарский «Мистер Сидр», украли со складов МВД. Она хранилась с 2012 года. Как сообщает МВД РФ, кражу выявили в результате изучения каналов поступления опасной жидкости на производство напитков марки.
— В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий, — говорится в сообщении министерства.
По версии следствия, охранявший хранилище сержант пропустил злоумышленников на территорию базы, они спокойно вывезли спирт, а затем из него сделали сидр.
— В настоящее время за совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию, — уточняется в сообщении МВД.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уже уволил двух начальников из самарского главка.
О массовом отравлении напитками самарского бренда «Мистер Сидр» стало известно утром в понедельник, 5 июня. На сегодняшний лень известно, что от отравления «Мистером Сидром» скончалось больше 30 человек в разных регионах России.