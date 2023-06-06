freedom
СЕЙЧАС +34°С
Пробки 2/10
usd 81.33
eur 87.03
Тема дняПодробности ДТП с прокурором Купинского района
Все новости
Все новости
Разрушилась плотина Каховской ГЭСПодробности

«Катастрофа, конечно, конкретная»: все подробности разрушения плотины Каховской ГЭС

Восстановить станцию, по словам властей, не представляется возможным

216

В Новой Каховке вода поднялась на уровень выше 11 метров

Поделиться

В ночь на 6 июня в интернете стала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки информацию о прорыве опровергли, но подтвердили, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Собрали всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.

С чего всё начиналось

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».

— Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.

Леонтьев добавил, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению.

Поделиться

По словам главы Новой Каховки, пострадал турбинный зал. Гражданских на станции не было — всю работу, безопасность и ремонт осуществляли российские военнослужащие.

— Угрозы обезвоживания СКК нет (а то крымчане заволновались), головная станция СКК находится выше плотины. Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару-тройку дней, — отметил Владимир Леонтьев.

В случае ухудшения ситуации всех жителей прибрежных населенных пунктов попросили быть готовыми к эвакуации.

— Если вы наблюдаете подъем воды, который угрожает вам и вашим близким, необходимо собрать всех членов семьи, подготовить документы, деньги и ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону, — говорится в сообщении администрации Херсонской области.

В МВД Украины сообщили, что украинские власти в связи с обрушением Каховской ГЭС объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.

В эфире телеканала «Россия 24» мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС придется отстроить заново, она не может быть отремонтирована. В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться.

— Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен, — сказал он.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Эвакуация

Около 10:30 мск Владимир Леонтьев сообщил, что началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. Людей вывозят автобусами.

— По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа, — отметил Леонтьев. — Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком.

Для ликвидации последствий аварии создали чрезвычайную комиссию. Власти Херсонской области сообщили, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС РФ. По данным экстренных служб, разрушилась половина пролетов Каховской ГЭС и обрушение продолжается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Когда затопление только началось, на улицах Херсона заметили бобров

Видео: Baza / T.me

Глава Крыма Сергей Аксенов уверил, что угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но отметил, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

— В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будут понятны динамика и возможные риски, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что после разрушения конструкций Каховской ГЭС крупная эвакуация людей в Херсонской области не потребуется.

— Нарушена часть инфраструктурной сети, но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. Даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах и автобусы, которые им направили, не используют, — заявил Сальдо.

Жители Новой Каховки опубликовали видео, на котором они пытаются эвакуироваться из города на собственной резиновой лодке.

— Катастрофа, конечно, конкретная, — заявил один из них.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ново Каховский / T.me

Режим ЧС и затопление

На территории Новокаховского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. В распоряжении главы округа, в частности, сказано о необходимости установить местный уровень реагирования, определить границы зон ЧС в пределах Новокаховского городского округа и ввести в действие силы и средства, «привлекаемые на проведение неотложных мероприятий по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры и социально значимых объектов района».

Стали появляться известия о затоплении населенных пунктов на берегу Днепра. Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области, где также организовали эвакуацию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По Днепру плывет дом, смытый потоком воды после разрушения плотины

Видео: «Смотри» / T.me

— Силами ВГА Голопристанского МО организована эвакуация мирного населения из Голой Пристани, Кардашинки, Большой Кардашинки, Малой Кардашинки, Коханов, Старой Збурьевки, — говорится в сообщении администрация Голопристанского МО. — Все желающие выехать должны взять вещи первой необходимости, документы и собраться в МЧС города Голая Пристань. Вывоз маломобильных граждан будет осуществляться из дома. В Скадовской больнице подготовлено сто мест для всех нуждающихся.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что город затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. По данным властей, подтоплено около 600 домов. Максимальный уровень поднятия воды в районе ГЭС может достичь 12,5 метра. Позднее мэр Новой Каховки сообщил, что вода в городе поднялась на уровень более 11 метров. Власти рассчитывают, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достиг пика.

Жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского района Херсонской области рассылают предупреждения из-за угрозы затопления. Дамба Каховской ГЭС полностью ушла под воду.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В центре затопленной Новой Каховки можно было увидеть лебедей

Видео: Baza / T.me

Реакция на происшествие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае с подрывом плотины Каховской ГЭС «речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны».

— Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить, — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды.

— Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

— Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении ведомства.

Мы следим за всем происходящим в режиме онлайн.

Новая КаховкаКаховская ГЭСЗатоплениеРазрушенияЭвакуация
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter