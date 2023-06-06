«Катастрофа, конечно, конкретная»: все подробности разрушения плотины Каховской ГЭС

В МВД Украины сообщили, что украинские власти в связи с обрушением Каховской ГЭС объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.



В эфире телеканала «Россия 24» мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС придется отстроить заново, она не может быть отремонтирована. В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться.



— Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен, — сказал он.

