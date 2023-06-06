«Катастрофа, конечно, конкретная»: все подробности разрушения плотины Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в интернете стала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки информацию о прорыве опровергли, но подтвердили, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Собрали всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.
С чего всё начиналось
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».
— Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.
Леонтьев добавил, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению.
По словам главы Новой Каховки, пострадал турбинный зал. Гражданских на станции не было — всю работу, безопасность и ремонт осуществляли российские военнослужащие.
— Угрозы обезвоживания СКК нет (а то крымчане заволновались), головная станция СКК находится выше плотины. Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подъем воды —
В случае ухудшения ситуации всех жителей прибрежных населенных пунктов попросили быть готовыми к эвакуации.
— Если вы наблюдаете подъем воды, который угрожает вам и вашим близким, необходимо собрать всех членов семьи, подготовить документы, деньги и ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону, — говорится в сообщении администрации Херсонской области.
В МВД Украины сообщили, что украинские власти в связи с обрушением Каховской ГЭС объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.
В эфире телеканала «Россия 24» мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховскую ГЭС придется отстроить заново, она не может быть отремонтирована. В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться.
— Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен, — сказал он.
Эвакуация
Около 10:30 мск Владимир Леонтьев сообщил, что началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. Людей вывозят автобусами.
— По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти
Для ликвидации последствий аварии создали чрезвычайную комиссию. Власти Херсонской области сообщили, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС РФ. По данным экстренных служб, разрушилась половина пролетов Каховской ГЭС и обрушение продолжается.
Глава Крыма Сергей Аксенов уверил, что угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но отметил, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
— В настоящее время запасы воды в канале — порядка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что после разрушения конструкций Каховской ГЭС крупная эвакуация людей в Херсонской области не потребуется.
— Нарушена часть инфраструктурной сети, но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. Даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах и автобусы, которые им направили, не используют, — заявил Сальдо.
Жители Новой Каховки опубликовали видео, на котором они пытаются эвакуироваться из города на собственной резиновой лодке.
— Катастрофа, конечно, конкретная, — заявил один из них.
Режим ЧС и затопление
На территории Новокаховского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. В распоряжении главы округа, в частности, сказано о необходимости установить местный уровень реагирования, определить границы зон ЧС в пределах Новокаховского городского округа и ввести в действие силы и средства, «привлекаемые на проведение неотложных мероприятий по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры и социально значимых объектов района».
Стали появляться известия о затоплении населенных пунктов на берегу Днепра. Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области, где также организовали эвакуацию.
— Силами ВГА Голопристанского МО организована эвакуация мирного населения из Голой Пристани, Кардашинки, Большой Кардашинки, Малой Кардашинки, Коханов, Старой Збурьевки, — говорится в сообщении администрация Голопристанского МО. — Все желающие выехать должны взять вещи первой необходимости, документы и собраться в МЧС города Голая Пристань. Вывоз маломобильных граждан будет осуществляться из дома. В Скадовской больнице подготовлено сто мест для всех нуждающихся.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что город затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. По данным властей, подтоплено около 600 домов. Максимальный уровень поднятия воды в районе ГЭС может достичь
Жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского района Херсонской области рассылают предупреждения из-за угрозы затопления. Дамба Каховской ГЭС полностью ушла под воду.
Реакция на происшествие
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае с подрывом плотины Каховской ГЭС «речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны».
— Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить, — отметил Дмитрий Песков.
По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды.
— Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
— Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении ведомства.
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