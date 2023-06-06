Вода хлынула в города и села. Посмотрите, к чему привели взрывы на Каховской ГЭС — впечатляющие кадры

В ночь на 6 июня в результате взрывов была разрушена плотина на Каховской ГЭС на Днепре. Евросоюз возложил ответственность на Россию, а в Кремле назвали подрыв «преднамеренной диверсией» Украины. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск.
Повреждения на гидроэлектростанции привели к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища. Вода хлынула в населенные пункты — досталось и подконтрольным России и подконтрольным Украине. Сильнее всего затопило город Новая Каховка, который был присоединен к РФ в составе Херсонской области.
По информации экстренных служб, вода продолжает подниматься. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Что сейчас происходит на месте ЧП — смотрите в коротком видеоролике, который опубликован чуть выше.
— По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня, — пообещал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. — Но нам нужно пережить эти 72 часа. Уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком.
На территории Новокаховского округа объявлен режим ЧС. Людям объявили, что они должны быть готовы к эвакуации.