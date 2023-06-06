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На Бердском шоссе столкнулись два седана — на трассе образовалась пробка

Последствия ДТП попали на видео

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ДТП произошло около остановки «Звездная»

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Очевидцы сообщили о ДТП на Бердском шоссе, из-за которого образовалась огромная пробка в сторону Новосибирска. По словам горожан, на трассе столкнулись два седана. Видео последствия аварии опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— На Бердском шоссе, около остановки «Звездная», ДТП. О пострадавших не сообщается. Движение в сторону Речного вокзала затруднено, — написали очевидцы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск»

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции пока не прокомментировали аварию.

Ранее в Новосибирске на Красном проспекте троллейбус столкнулся с Hyundai Solaris, после этого легковой автомобиль загорелся.

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