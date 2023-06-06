Жителей просят готовиться к эвакуации: всё, что известно о разрушении плотины Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины, из-за чего вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Мы собираем всю информацию о происходящем в онлайн-трансляции.