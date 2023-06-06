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Жителей просят готовиться к эвакуации: всё, что известно о разрушении плотины Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки говорят, что задвижки плотины разрушились из-за ночных ударов

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Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины, из-за чего вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Мы собираем всю информацию о происходящем в онлайн-трансляции.

Илья Ненко

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Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Илья Ненко

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По информации экстренных служб, вода в Новой Каховке продолжает подниматься до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров, в Корсунке — до 5,3 метра. Уровень воды продержится около 72 часов.

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Илья Ненко

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находятся 22 тысячи жителей.

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Илья Ненко

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что на водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся.

— Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения, — написал Развозжаев у себя в телеграм-канале.

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Обращение мэра Новой Каховки к жителям

Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».

— Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Администрация Новокаховского городского округа» / T.me

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По данным экстренных служб, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подробно рассказал о происходящем:

— В два часа ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, который разрушил шандоры, это, как называется в простонародье, задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

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Новая КаховкаКаховская ГЭСПлотинаЗатопление
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