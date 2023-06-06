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Спецоперация на УкраинеПодробности

«Всё смывает на пути»: плотина Каховской ГЭС частично разрушена

В зону подтопления могут попасть 300 домов

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Жителей Херсонской области попросили быть готовыми к эвакуции

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В ночь на 6 июня в интернете стала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки информацию о подрыве опровергли, но подтвердили, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек.

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Видео: Михаил Моторин / Vk.com

— В два часа ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, который разрушил шандоры, это, как называется в простонародье, задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, — заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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Видео: «Администрация Новокаховского городского округа» / T.me

Позже Владимир Леонтьев записал видеообращение к жителям городского округа, в котором заявил, что Каховская ГЭС «была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара».

— Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование, — заявил Леонтьев. — В результате террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению.

Леонтьев добавил, что затопления не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению.

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Видео: «Администрация Новокаховского городского округа» / T.me

По данным экстренных служб, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

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Очевидцы выкладывают кадры с Каховской ГЭС, на которых виден масштаб разрушений

Видео: «Раньше всех. Ну почти» / T.me

По словам главы Новой Каховки, пострадал турбинный зал. Гражданских на станции не было — всю работу, безопасность и ремонт осуществляли российские военнослужащие.

— Угрозы обезвоживания СКК нет (а то крымчане заволновались), головная станция СКК находится выше плотины. Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару тройку дней, — отметил Владимир Леонтьев.

Последствия разрушения Каховской ГЭС

Последствия разрушения Каховской ГЭС

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Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что угрозы для жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке.

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— Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы, — отметил Алексеенко.


В случае ухудшения ситуации всех жителей прибрежных населенных пунктов попросили быть готовыми к эвакуации.

— Если вы наблюдаете подъем воды, который угрожает вам и вашим близким, необходимо собрать всех членов семьи, подготовить документы, деньги и ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону, — говорится в сообщении администрации Херсонской области.

МВД Украины сообщает, что украинские власти в связи с обрушением Каховской ГЭС объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.

— Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел, — говорится в сообщении украинского МВД.

Каховская ГЭСРоссияУкраинаВладимир ЛеонтьевХерсонская областьГЭСЗатопление
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