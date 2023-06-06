Лосенок упал в открытый люк на Первомайке — на место пригнали трактор с краном

В Новосибирске лосенок провалился в открытый люк на Первомайке в районе улицы Аксенова.
— Опять незакрытый люк. Провалился лосенок? и со вчерашнего дня звонили во все службы — никто не помогал, — возмущена читательница НГС.
В Минприроды Новосибирской области объяснили, что сейчас занимаются проблемой лосенка.
— Работаем во взаимодействии с другими ведомствами. Наш госинспектор на месте. Привлекаем специалиста управления ветеринарии по НСО, чтобы сразу можно было его осмотреть, — ответили корреспонденту НГС в ведомстве.
В конце мая на Бердском шоссе, неподалеку от магазина «Гигант» водитель красной «Хонды» сбил перебегавшего дорогу лося.