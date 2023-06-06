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Лосенок упал в открытый люк на Первомайке — на место пригнали трактор с краном

Местные жители переживают, что он может погибнуть

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Лосенка пытаются достать

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В Новосибирске лосенок провалился в открытый люк на Первомайке в районе улицы Аксенова.

— Опять незакрытый люк. Провалился лосенок? и со вчерашнего дня звонили во все службы — никто не помогал, — возмущена читательница НГС.

На месте работает трактор с краном

На месте работает трактор с краном

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В Минприроды Новосибирской области объяснили, что сейчас занимаются проблемой лосенка.

— Работаем во взаимодействии с другими ведомствами. Наш госинспектор на месте. Привлекаем специалиста управления ветеринарии по НСО, чтобы сразу можно было его осмотреть, — ответили корреспонденту НГС в ведомстве.

В конце мая на Бердском шоссе, неподалеку от магазина «Гигант» водитель красной «Хонды» сбил перебегавшего дорогу лося.

ЛосьПервомайкаМинприроды Новосибирской областиПервомайский район
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