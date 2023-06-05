Пожар вспыхнул вдоль дороги в Новосибирской области — видео огня

Накануне в Новосибирске произошел пожар в здании больницы Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров, по официальной информации ведомств, жертв на пожаре не было. После завершения эвакуации родные другой, 70-летней пациентки рассказали НГС, что женщина умерла через несколько часов после инцидента. В ЦКБ заявили, что ее смерть не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией, а обусловлена тяжелой болезнью.