Пожар вспыхнул вдоль дороги в Новосибирской области — видео огня

Пожар произошел в Барабинске Новосибирской области. Видео возгорания опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах видно, что возгорание произошло вблизи дороги и остановки наземного транспорта. На месте происшествия находится пожарная машина.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. По информации ведомства, в населенном пункте горят болота.
— Это ландшафтный пожар, горит камыш в болотинах в труднодоступных местах, — уточнили в ведомстве. — Сил и средств на месте достаточно, угрозы населенному пункту нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел в Барабинске в районе улицы Промышленной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», вблизи улицы находится остановка «Рыбзавод».
Накануне в Новосибирске произошел пожар в здании больницы Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров, по официальной информации ведомств, жертв на пожаре не было. После завершения эвакуации родные другой, 70-летней пациентки рассказали НГС, что женщина умерла через несколько часов после инцидента. В ЦКБ заявили, что ее смерть не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией, а обусловлена тяжелой болезнью.