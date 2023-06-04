«Только вернулись с прогулки»: военный самолет упал на детский сад — о страшной трагедии в СССР молчали 30 лет

16 мая 1972 года в курортном Светлогорске случилась одна из самых ужасных и тщательно скрываемых авиакатастроф в СССР. Военный самолет
Дети только вернулись с прогулки
Самолет
Позже эксперты отметят — самолет чудом не задел крылом колесо обозрения и облетел стадион — там в это время было в десятки раз больше людей.
Катастрофа произошла в 12:45, дети только вернулись с прогулки и обедали, поэтому большую часть тел нашли в столовой: 24 ребенка и повариха. Позже две воспитательницы от полученных ожогов скончались в больнице.
Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском.
В советских газетах о происшествии ничего не писали. Информацию передавали из уст в уста: люди знали, что самолет упал на детский сад и погибли дети. Других сведений не было, открыто о причинах катастрофы заговорили только в начале
«Почему они там, а ты здесь?!»
Недалеко от завалов нашли одну выжившую — нянечку детского сада Анну Незванову. Она вышла на улицу в момент трагедии, чтобы протереть окна — это и спасло ей жизнь. Но внутри здания остался ее сын Ваня. Именно из-за него она устроилась туда работать. Обезумевшая от горя женщина, пытаясь достать ребенка, едва не сгорела сама.
В тот день в детский сад не пошли трое дошколят. Ирина Голушко заболела гриппом и осталась дома. Мама собиралась как раз 16 мая вести ее к ребятам — девочка почти поправилась, но в последний момент передумала. Похожая история случилась и с семилетней Олей Коробовой. У ее мамы был выходной, и женщина решила провести его с дочерью.
Олег Саушкин попал в больницу с заболеванием почек, позже его мама рассказала мальчику о трагедии, участия в которой ему чудом удалось избежать.
Место трагедии сразу оцепили милиционеры, вскоре туда пригнали и солдат, они встали вторым кольцом, через которое не должны были пустить обезумевших от горя матерей, рвавшихся на место, где полчаса назад погибли их малыши.
Очевидец катастрофы Валера Рогов, который тогда ходил в первый класс, вспоминает, как одна из родительниц кричала ему: «Почему они там, а ты здесь?! Ты должен был быть с ними! Твоей маме сказали, что ты с ними!..»
Андрей Шабашов, тело которого достали из-под обломков последним, погиб почти случайно. Он не ходил в садик из-за того, что простыл, с утра бабушка повела внука к врачу, а возвращались они мимо сада. Мать ребенка работала там воспитательницей. Андрей, увидев маму, бросился к ней, и в этот момент самолет рухнул на здание.
Родителям выдали одинаковые гробы
Уже через сутки на месте светлогорской трагедии разбили клумбы, а о том, что там когда-то был детский сад, всем велели забыть.
Родителям погибших дали одинаковые гробы. Детей и воспитателей похоронили в братской могиле на местном кладбище. Восемь членов экипажа похоронили на кладбище в другой части города.
Но запреты и секретность не помешали почти всему городу приехать на прощание. «Вот и стали детки ангелами!» — шептали горожане за спинами обезумевших от горя родителей.
В это время в госпитале врачи боролись за жизнь воспитательниц — Тамары Янковской, Антонины Романенко и зашедшей проведать в тот день ее подругу Юлии Вороны. Женщины были в реанимации, но КГБ всё равно приходили к ним с беседами о том, что никто не должен узнать об авиакатастрофе. Романенко умерла через неделю, Янковская — через 5 месяцев, Ворона — выжила. Но с журналистами с тех пор так и не поговорила.
Расследование причин катастрофы в Светлогорске проводила московская комиссия, которую возглавлял заместитель министра обороны СССР по вооружению генерал-полковник Николай Алексеев. Официальной публикации материалов расследования по состоянию на июль 2019 года нет. Обнародованной причиной катастрофы, которую, несмотря на свойственные тем годам усилия властей, скрыть не удалось, была названа «Неудовлетворительная подготовка и руководство полетом». Уголовное дело по факту катастрофы не возбуждалось. Итогом внутреннего расследования Министерства обороны СССР стал секретный приказ министра обороны СССР Андрея Гречко, в соответствии с которым с должностей было снято около 40 военнослужащих.
Только через 22 года после трагедии на месте детсада поставили храм-памятник. Деньги на него собирали всем миром.
«Ухожу сам и вас с собой забираю». Как в 1976 году пилот самолета протаранил пятиэтажку в Новосибирске
Рано утром 26 сентября 1976 года произошло самое громкое авиапроисшествие в истории Новосибирска.
Воскресным утром жители пятиэтажки по адресу ул. Степная, 43/1 проснулись от странного жужжания — над домом кружил самолет
— Соседка рассказывала, что поняла сразу, что этот дурак врезаться собирается, и давала ему отмашку, — вспоминает местная жительница Наталья Ивановна. — Этот летчик хотел к теще «на блины заехать» в девятую квартиру, но промахнулся. Не из-за соседки, тополь ему помешал. Он всё прицелиться не мог, поэтому и нарезал круги.
В 08:16 самолет таранит дом и пробивает двухметровую дыру в стене. Двигатель залетает в спальню одной из квартир, прямо на кровать, где спят двое детей. Хвостовая часть самолета отрывается, падает вниз и загорается возле подъезда. Из поврежденных баков вытекает 800 литров бензина, за несколько секунд весь подъезд охватывает пламя. Одна женщина сгорает на месте, еще двое, мать и сын, умирают от страшных ожогов намного позже в больнице.
Месть
Серая обшарпанная пятиэтажка сливается с другими панельными домами на Степной. Никаких намеков на то, что 44 года назад здесь произошла страшная авиакатастрофа, больше напоминающая теракт, чем семейные разборки. Нет уже и тополя, из-за которого летчик промахнулся, — его срубили около десяти лет назад, слишком высоким вымахал.
Об авиакатастрофе тут знают всё. Местные жители бросают фразы вроде «муж жинке отомстил» и рассказывают байки про конфликты тещи и зятя, которые иногда «вон как заканчиваются, всем бабам надо это знать». Но разговаривать соглашаются неохотно.
— Да что вы про этот самолет всё ходите и ходите тут, всё пишете и пишете, что, больше ничего интересного не происходит? — раздраженно плюет под ноги мужчина, волоча из машины в подъезд мешок картошки. — Все давно хотят забыть, так нет, приходит очередной, камеру в лицо сует, вопросы задает. За сорок лет ничего интересней не произошло? Ба, так каждый день ревнивые мужья кого-то режут, что, этот летчик один такой чудила?
Жильцы дома как под копирку перечисляют причины, заставившие Серкова угнать самолет: ревность и страх остаться без работы. Жена Татьяна, не скрывая, гуляла с милиционером. Последний год делала это уже «в открытую, никого не стыдясь». Знакомые часто наблюдали женщину возле дома родителей под ручку с мужчиной в милицейской форме. Говорят, перед трагедией на Степной, где жили родители Татьяны, видели и Владимира — он громко ругался с женой, потом мерил шагами расстояние от тополя до дома.
— Его на Север отправляли, — объясняет местная жительница Галина Степановна. — А Татьяна вроде как подала на развод. Тогда всё было строго — на Север пускали только семейных. Он ее просил-просил, мол, подожди, пока я уеду, потом хоть 20 разводов тебе дам. А она ни в какую. Вот он ей и сказал — прилечу к тебе. Но их дома не было, когда всё это произошло. Никого дома не было, будто знали, что он так сделает. Почему не предупредили? Он бы влетел к семье своей в окно, если бы тополя не помешали, точно бы влетел, я вам говорю.
Соседи недоумевают, почему ни жена, ни ее родители не сообщили в органы о подозрительном поведении Серкова. Молчала и мать летчика: перед смертью он оставил ей записку, где среди прочего было: «Ухожу сам и вас с собой забираю».
Редакция NGS.RU реконструировала события того утра, поговорив с очевидцами и родственниками пострадавших в этой трагедии.
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