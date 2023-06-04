«Только вернулись с прогулки»: военный самолет упал на детский сад — о страшной трагедии в СССР молчали 30 лет

Позже эксперты отметят — самолет чудом не задел крылом колесо обозрения и облетел стадион — там в это время было в десятки раз больше людей.



Катастрофа произошла в 12:45, дети только вернулись с прогулки и обедали, поэтому большую часть тел нашли в столовой: 24 ребенка и повариха. Позже две воспитательницы от полученных ожогов скончались в больнице.