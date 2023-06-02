freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 80.97
eur 86.58
СрочноГрузовик свалился в кювет на трассе. Фото
Все новости
Все новости

На новосибирской трассе столкнулись два грузовика — фото, на котором один из них свалился в кювет

Авария произошла в Мошковском районе

1 509

На месте работают сотрудники ГИБДД

Поделиться

Днем 2 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Судя по фото с места аварии, один из них свалился в кювет.

Информация об этом появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black. По информации канала, авария случилась рядом с деревней Вороново. На месте работают сотрудники ГИБДД, информации о пострадавших нет.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black / T.me

11 марта, в Барабинском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Один из водителей погиб, второй получил серьезные травмы.

По теме

ГУ МВД по Новосибирской областиГИБДД в НовосибирскеМошковский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter