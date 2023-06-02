На новосибирской трассе столкнулись два грузовика — фото, на котором один из них свалился в кювет

Днем 2 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Судя по фото с места аварии, один из них свалился в кювет.

Информация об этом появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black. По информации канала, авария случилась рядом с деревней Вороново. На месте работают сотрудники ГИБДД, информации о пострадавших нет.