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«Второй раз родились»: два ребенка спаслись из горящей квартиры на Родниках — на балкон прилетел бычок

Рано утром дети спали, но их потревожил шум

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Квартира загорелась сегодня утром

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В Новосибирске из горящей квартиры на Родниках на улице Краузе, 19/1 спаслись две девочки. На балкон в однокомнатную квартиру прилетел бычок. Как рассказала мама девочек Альбина Шмакова, дети в этот момент спали.

— Я была в машине, собиралась на работу. Все сгорело за 10 минут. В МЧС сказали, что на балкон бычок прилетел. У меня дети сегодня второй раз родились. Сверху прилетело. Окна-то открыты, лето, — рассказывает Альбина.

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Квартиры выгорели быстро

Видео: АСТ-54

Девочки проснулись из-за шума и самостоятельно покинули квартиру. Сейчас дети находятся у отца.

По словам Альбины, соседка сверху была неадекватная, когда к ней домой зашли другие соседи.

Как ранее рассказали в МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 5:39. Ликвидировали открытое горение в 6:11 утра. В результате пострадали балконы и часть квартир на 15, 16 и 17-м этажах. На месте работали 24 пожарных и 8 единиц техники, пострадавших нет.

Официально о причине пожара в МЧС не сообщают.

В середине мая в Первомайском районе Новосибирска сгорели два частных дома, машины и гараж. В тушении пожара принимали участие спасатели МАСС.

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