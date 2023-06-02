«Второй раз родились»: два ребенка спаслись из горящей квартиры на Родниках — на балкон прилетел бычок

В Новосибирске из горящей квартиры на Родниках на улице Краузе, 19/1 спаслись две девочки. На балкон в однокомнатную квартиру прилетел бычок. Как рассказала мама девочек Альбина Шмакова, дети в этот момент спали.
— Я была в машине, собиралась на работу. Все сгорело за 10 минут. В МЧС сказали, что на балкон бычок прилетел. У меня дети сегодня второй раз родились. Сверху прилетело. Окна-то открыты, лето, — рассказывает Альбина.
Девочки проснулись из-за шума и самостоятельно покинули квартиру. Сейчас дети находятся у отца.
По словам Альбины, соседка сверху была неадекватная, когда к ней домой зашли другие соседи.
Как ранее рассказали в МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 5:39. Ликвидировали открытое горение в 6:11 утра. В результате пострадали балконы и часть квартир на 15, 16 и 17-м этажах. На месте работали 24 пожарных и 8 единиц техники, пострадавших нет.
Официально о причине пожара в МЧС не сообщают.
В середине мая в Первомайском районе Новосибирска сгорели два частных дома, машины и гараж. В тушении пожара принимали участие спасатели МАСС.