Полицейские спасли на мосту мужчину, который чуть не сорвался в Обь

В Новосибирске 31 мая мужчина чуть не упал с Октябрьского моста. Как сообщили читатели НГС, сибиряк был на краю моста.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием.
— К экипажу ГИБДД обратились взволнованные жители и сообщили о мужчине, который находится за перилами Октябрьского моста. Сотрудники незамедлительно выдвинулись по указанному месту. Прибыв на место, сотрудники подняли мужчину и передали его медикам, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
В августе прошлого года НГС рассказывал о спасении женщины, которую вытащили из воды очевидцы.