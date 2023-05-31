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Полицейские спасли на мосту мужчину, который чуть не сорвался в Обь

Сибиряка передали медикам

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В обстоятельствах инцидента разбирается полиция

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В Новосибирске 31 мая мужчина чуть не упал с Октябрьского моста. Как сообщили читатели НГС, сибиряк был на краю моста.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием.

— К экипажу ГИБДД обратились взволнованные жители и сообщили о мужчине, который находится за перилами Октябрьского моста. Сотрудники незамедлительно выдвинулись по указанному месту. Прибыв на место, сотрудники подняли мужчину и передали его медикам, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

В августе прошлого года НГС рассказывал о спасении женщины, которую вытащили из воды очевидцы.

Октябрьский мостНовосибирскПроисшествие
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