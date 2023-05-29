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Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетной полосы в Новокузнецке

В аэропорту отметили, что кроме задержки рейса последствий не было

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Очевидцы сообщают о серьезном повреждении стойки шасси

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Самолет из Новокузнецка утром в понедельник, 29 мая, не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за выезда борта за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили NGS42.RU пассажиры, авиасудно повредило стойку шасси.

По словам нашего читателя, за десять минут до вылета самолет выкатился на траву, в результате чего пассажиры услышали треск. После этого их высадили с судна.

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Видео: читатель NGS42.RU

Редакция NGS42.RU обратилась в пресс-службу новокузнецкого аэропорта, где нам рассказали, что «рейс задерживается по техническим причинам, возникшим при обслуживании». Также уточнили, что самолет принадлежит компании Nordwind.

— Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса. Никто не пострадал, кроме задержки рейса никаких последствий нет, — сообщили в аэропорту.

На вопрос, по каким причинам произошел выезд за пределы ВПП, в пресс-службе не ответили.

Редакция NGS42.RU обратилась за комментарием в авиакомпанию Nordwind, на данный момент ответ не получили.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс должен был выполняться на самолете Boeing 737–800.

В 2020 году в новосибисрком аэропорту Толмачево за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет «Руслан». НГС следил за ситуацией в режиме онлайн.

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