Toyota сбила 8-летнего мальчика — ребенка увезли в больницу

В Калининском районе Новосибирска 8-летний ребенок попал под колеса Toyota Vitz. Инцидент произошел на улице Макаренко.
— 36-летняя женщина за рулем Toyota Vitz, ехала по внутридворовой территории по улице Макаренко. И в 17:13 напротив дома 32/2 совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, — пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик его с травмами доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбила женщина на внедорожнике Isuzu Trooper. ДТП произошло на улице Волховской в Ленинском районе.