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9-летний мальчик бросился перебегать Красный проспект: видео, где его сбивает Mitsubishi

По информации ГИБДД, мальчик бежал, когда для него горел зеленый сигнал светофора

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ДТП произошло днем в четверг

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В Новосибирске вчера, 25 мая, в 16:20 на Красном проспекте в районе Родников Mitsubishi Lancer наехал на 9-летнего мальчика.

Видео с моментом ДТП опубликовали в группе «АСТ-54». Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, за рулем автомобиля был 42-летний мужчина.


Автомобиль ехал по Красному проспекту в сторону улицы Мясниковой. Авария произошла на перекрестке напротив дома 309.

Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе, передают в ГИБДД. На видео заметно, что мальчик бежит. В этот момент водитель наехал на ребенка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мальчик бежал через дорогу

Видео: «АСТ-54»

В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, которого доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте работали сотрудники ДПС. Все обстоятельства устанавливаются.

На прошлой неделе 19-летнюю девушку госпитализировали после массового ДТП. Один из автомобилей загорелся.

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