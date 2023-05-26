9-летний мальчик бросился перебегать Красный проспект: видео, где его сбивает Mitsubishi

В Новосибирске вчера, 25 мая, в 16:20 на Красном проспекте в районе Родников Mitsubishi Lancer наехал на
Видео с моментом ДТП опубликовали в группе «АСТ-54». Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, за рулем автомобиля был
Автомобиль ехал по Красному проспекту в сторону улицы Мясниковой. Авария произошла на перекрестке напротив дома 309.
Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе, передают в ГИБДД. На видео заметно, что мальчик бежит. В этот момент водитель наехал на ребенка.
В результате ДТП пострадал
На прошлой неделе