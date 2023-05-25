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Грузовой поезд насмерть сбил человека на путях возле станции Мошково

Экстренное торможение не смогло предотвратить трагедию

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Пострадавший скончался на месте происшествия

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Силовики разбираются в обстоятельствах гибели человека на железнодорожных путях в районе станции Мошково.

Инцидент произошел 25 мая около 3 часов ночи. По информации сотрудников транспортной полиции, машинист грузового поезда увидел человека на путях, подал предупреждающий сигнал, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

— От полученных травм пешеход скончался, — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские и следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, как новосибирец отсудил у РЖД 300 тысяч за травму, полученную в вагоне поезда: он упал, выходя из туалета.

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