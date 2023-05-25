Грузовой поезд насмерть сбил человека на путях возле станции Мошково

Силовики разбираются в обстоятельствах гибели человека на железнодорожных путях в районе станции Мошково.
Инцидент произошел 25 мая около 3 часов ночи. По информации сотрудников транспортной полиции, машинист грузового поезда увидел человека на путях, подал предупреждающий сигнал, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.
— От полученных травм пешеход скончался, — сообщили в полиции.
Сейчас полицейские и следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали, как новосибирец отсудил у РЖД 300 тысяч за травму, полученную в вагоне поезда: он упал, выходя из туалета.