Столб черного дыма поднялся над Первомайкой — что произошло

Утром 25 мая в Новосибирске произошел пожар. В Первомайском районе загорелись покрышки на территории предприятия.
Сообщение об инциденте на улице Твардовского на пульт пожарной охраны поступило в 08:22. Спустя 18 минут спасатели начали тушить огонь.
— Горят покрышки на площади 30 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.
По словам подписчиков паблика «АСТ-54», возгорание произошло в процессе резки металла. Точную причину установят специалисты. К 09:00 сотрудникам МЧС удалось локализовать очаг возгорания. Пострадавших нет.
Накануне на улице Станционной вспыхнул автомобиль. Пожар попал на видео.