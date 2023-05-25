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Столб черного дыма поднялся над Первомайкой — что произошло

На месте работают пожарные

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Возгорание удалось локализовать за полчаса

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Утром 25 мая в Новосибирске произошел пожар. В Первомайском районе загорелись покрышки на территории предприятия.

Сообщение об инциденте на улице Твардовского на пульт пожарной охраны поступило в 08:22. Спустя 18 минут спасатели начали тушить огонь.

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На месте пожара работали сотрудники МЧС

Видео: «АСТ-54» / Telegram

— Горят покрышки на площади 30 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

По словам подписчиков паблика «АСТ-54», возгорание произошло в процессе резки металла. Точную причину установят специалисты. К 09:00 сотрудникам МЧС удалось локализовать очаг возгорания. Пострадавших нет.

Фото сделано в районе Кольцово

Фото сделано в районе Кольцово

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Накануне на улице Станционной вспыхнул автомобиль. Пожар попал на видео.

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