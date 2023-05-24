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Кроссовер и фургон столкнулись на Бердском шоссе — у «Хонды» смяло пассажирскую дверь

Обстоятельства аварии неизвестны

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Авария произошла около двух часов назад

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В Новосибирске днем 24 мая на Бердском шоссе около Нижней Ельцовки столкнулись Honda CR-V и, предположительно, Fiat Ducato. Информация об этом появилась в 2ГИС.

— Правый ряд. Сильная авария, — написал автор фотографии в 2ГИС. Судя по фото, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

НГС обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием.

Ночью с 22 на 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход тоже произошло серьезное ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.

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