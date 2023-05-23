Сибирячка с кувалдой разбила лобовое стекло автомобиля — видео инцидента

В Дзержинском районе Новосибирска 22 мая пенсионерка кувалдой разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля. Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Пенсионерка с кувалдой вышла со двора дома
Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по инциденту. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Дом по адресу Поселковый переулок, 4 выставлен на продажу. Редакция обратилась к риелтору с просьбой связаться с владельцами здания. Сотрудница не смогла поговорить с владельцами, но пояснила, что хозяева там не живут, в нем проживает пожилая родственница.
Ранее ревнивец на «Лексусе» разбил кувалдой авто своей возлюбленной. Инцидент произошел на улице Железнодорожников.