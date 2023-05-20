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Автомобиль Infiniti перевернулся в Новосибирске: на видео попали последствия ДТП

Авария произошла на улице Титова

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Информация о пострадавших не поступала

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В Новосибирске на улице Титова вечером 20 мая произошла авария. В результате один из автомобилей перевернулся.

Видео с последствиями ДТП опубликовали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54».

— На улице Титова у остановки «Парашютная» внедорожник Infiniti QX56 перевернулся в результате столкновения с седаном Renault Logan. У второго серьезно повреждена передняя часть кузова, — написал автор поста.

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Оба автомобиля получили повреждения

Видео: Telegram-канале «АСТ-54»

На месте аварии работает экипаж скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала. Движение на участке затруднено.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не пришел.

Ранее в центре Новосибирска Subaru сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. 37-летнего пострадавшего доставили в больницу.

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ДТПАварияНовосибирск
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