ДТП в центре Новосибирска: от удара треснуло лобовое стекло — фото

— 25-летняя девушка за рулем Subaru Legacy B4 ехала по Красному проспекту в сторону улицы Орджоникидзе и напротив дома № 29 на Красном проспекте сбила мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.



37-летнего пострадавшего доставили в больницу, характер травм уточняется. Судя по кадрам с места аварии, от удара у автомобиля треснуло лобовое стекло. На месте ДТП работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

