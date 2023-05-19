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ДТП в центре Новосибирска: от удара треснуло лобовое стекло — фото

37-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто

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На месте ДТП работает наряд Госавтоинспекции

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Вечером 19 мая в центре Новосибирска Subaru сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— 25-летняя девушка за рулем Subaru Legacy B4 ехала по Красному проспекту в сторону улицы Орджоникидзе и напротив дома № 29 на Красном проспекте сбила мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

37-летнего пострадавшего доставили в больницу, характер травм уточняется. Судя по кадрам с места аварии, от удара у автомобиля треснуло лобовое стекло. На месте ДТП работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Октябрьском районе водитель грузовика Fuso сбил 14-летнюю школьницу. Девочку с травмами доставили в больницу.

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