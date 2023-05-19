ДТП в центре Новосибирска: от удара треснуло лобовое стекло — фото

Вечером 19 мая в центре Новосибирска Subaru сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
— 25-летняя девушка за рулем Subaru Legacy B4 ехала по Красному проспекту в сторону улицы Орджоникидзе и напротив дома
37-летнего пострадавшего доставили в больницу, характер травм уточняется. Судя по кадрам с места аварии, от удара у автомобиля треснуло лобовое стекло. На месте ДТП работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Октябрьском районе водитель грузовика Fuso сбил 14-летнюю школьницу. Девочку с травмами доставили в больницу.