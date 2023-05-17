freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 79.98
eur 87.16
Тема дняВрачи помогли родить женщине с пороком сердца
Все новости
Все новости

Тело мужчины нашли в подъезде дома в Дзержинском районе

По факту происшествия проводится доследственная проверка

348

Инцидент произошел на улице Лежена

Поделиться

Вечером 17 мая в Новосибирске возле жилого дома в Дзержинском районе заметили автомобили скорой помощи и полиции. Как сообщил читатель НГС Иван, инцидент произошел примерно в 21:10 на улице Лежена.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что в жилом доме в Дзержинском районе обнаружили труп 41-летнего мужчины.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, — сообщили в ведомстве. —Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ночь с 13 на 14 мая в одной из квартир в Новосибирске обнаружили тело 59-летнего мужчины. Его передали родственникам и сотрудникам полиции.

По теме

Тело человекаСледственный комитетУлица Адриена ЛеженаДзержинский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter