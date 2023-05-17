Тело мужчины нашли в подъезде дома в Дзержинском районе

Вечером 17 мая в Новосибирске возле жилого дома в Дзержинском районе заметили автомобили скорой помощи и полиции. Как сообщил читатель НГС Иван, инцидент произошел примерно в 21:10 на улице Лежена.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что в жилом доме в Дзержинском районе обнаружили труп 41-летнего мужчины.
— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, — сообщили в ведомстве. —Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В ночь с 13 на 14 мая в одной из квартир в Новосибирске обнаружили тело 59-летнего мужчины. Его передали родственникам и сотрудникам полиции.