Более 30 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли новосибирские таможенники

В Новосибирской области таможенники за первый квартал 2023 года изъяли 30,8 тысячи пачек немаркированных сигарет. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
— Нелегальные сигареты выявлялись в рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке в ходе совместных рейдов с представителями правоохранительных органов, а также сотрудниками мобильных групп Сибирского таможенного управления при попытках ввоза в Россию, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Показатель по Новосибирской области стал самым большим по сравнению с соседними регионами. Так, в Красноярском крае изъяли 20,3 тысячи пачек нелегальной табачной продукции, сотрудники Алтайской таможни — более 3,9 тысячи пачек, Омской таможни — 3 тысячи пачек.
Ранее в Новосибирске выставили на торги обувь, которая находится в складском комплексе Сибирского таможенного управления на улице Толмачевской. Начальная цена изделий составляет 94,6 миллиона рублей.