В Новосибирске неизвестные выкинули мебель из окна многоэтажки — рядом играли дети

В Дзержинском районе Новосибирска неизвестные выкинули мебель из окна пятиэтажки. Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ЧП Новосибирск», инцидент произошел на Лазарева, 5.
— Подхожу к окну, и сверху летит тумба, за ней табуретка с пятого этажа на газон, внизу дети стоят и смеются. И для тех, кто кидает с высоты, это нормально. Говорит, мол, это же не запрещено, — написал автор поста.
Корреспондент НГС попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает дом, но на звонки журналиста так никто и не ответил. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что разбираются в обстоятельствах инцидента.
— Заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало, однако информация будет проверена, на место будет направлен наряд полиции, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3 выкинули мебель. Одно из кресел упало на пенсионерку, которая в этот момент выходила из подъезда. Она скончалась на месте.