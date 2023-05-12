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Убийство девушки в Искитиме

«Не было случаев, чтобы она с кем-то конфликтовала»: прошли похороны 17-летней сибирячки, которую зарубили колуном

В ближайшее время местные баптисты проведут по убитой служение

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Убийство произошло 9 мая

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В Искитиме простились с девушкой, которую зарубили колуном. В убийстве обвиняется ее сводный брат-ровесник.

Процедура прощания и похороны убитой прошли в пятницу, 12 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказали верующие из церкви, в которую она ходила, на условиях анонимности. Также объявление о прощании с девочкой разместили в одном из сообществ церкви.

— Церковь! Завтра собираемся к 08:30 в лофте для молитвы. В 09:00 выезжаем в Искитим на прощание, — сообщали накануне, 11 мая, в сообществе Новосибирской Библейской Церкви.

Прощание прошло в городе, где произошла трагедия

Прощание прошло в городе, где произошла трагедия

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Также баптисты рассказали, что в воскресенье, 14 мая, верующие проведут служение в память о погибшей.

— Приходите в церковь 14 мая в 11 часов в ДК «Попова» по улице Зыряновской, 123. Там будет служение, — пояснили они.

Баптисты рассказали, что «церковь — для всех», поэтому прийти может любой желающий. Кроме того, они добавили, что прийти можно, как и в чём удобно. Также в сообществе Церкви опубликовали пост о погибшей.

— Когда она пришла, сразу стало понятно, что она будет очень доброй и теплой частью нашей духовной семьи. Очень легко вошла в команды многих служений и всегда с радостью и тихой кротостью трудилась ради Бога и церкви Его. На нашей памяти нет ни одного случая, чтобы она с кем-то конфликтовала или кого-то обидела…Только добро, только тепло, только любовь, — охарактеризовали девушку.

В пресс-службе администрации Искитима не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о похоронах и посоветовали позвонить в отдел опеки и попечительства. Туда корреспонденту НГС не удалось дозвониться.

Информацию о трагедии НГС собирает в этом сюжете.

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