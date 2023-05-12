«Не было случаев, чтобы она с кем-то конфликтовала»: прошли похороны 17-летней сибирячки, которую зарубили колуном

В Искитиме простились с девушкой, которую зарубили колуном. В убийстве обвиняется ее сводный брат-ровесник.



Процедура прощания и похороны убитой прошли в пятницу, 12 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказали верующие из церкви, в которую она ходила, на условиях анонимности. Также объявление о прощании с девочкой разместили в одном из сообществ церкви.

