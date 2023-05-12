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«Времени на эмоции не было — надо было спасать животное». Пожарные вынесли из горящей квартиры 100-килограммовую свинью Милку

Некоторые жители многоэтажки в Архангельске впервые познакомились с необычной соседкой

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На этом фото Мила в своем подъезде, окруженная спасателями и медиками скорой помощи

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В Архангельске из горящей квартиры эвакуировали... свинью под сотню килограммов (а может, и больше). Прямо на лестничной клетке увесистую «барышню» пришлось буквально откачивать, спасая от смерти: она сильно надышалась дымом. Пожар возник в двушке на первом этаже, где со свиньей Милкой поселилась пенсионерка Лилиана Ананьевна. Происшествие приоткрыло многим тайну соседства — многие жильцы были, мягко говоря, удивлены. А за историей спасения животного наши архангельские коллеги из 29.RU узнали большую человеческую драму. Подробности — в этом материале.

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За новостью о пожаре в жилом доме нам открылась невероятная история

Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Спешил спасать кошку, а там свинью откачивают

В этом здании загорелась квартира, где живут пенсионерка Лилиана Ананьевна и ее питомица Милка

В этом здании загорелась квартира, где живут пенсионерка Лилиана Ананьевна и ее питомица Милка

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Обошлось без жертв, но с одной «жительницей» спасателям пришлось изрядно повозиться. От дыма пострадала свинья Милка — необычный питомец Лилианы Терешковой.

Для пенсионерки гибель любимицы, Милки, была бы огромным ударом

Для пенсионерки гибель любимицы, Милки, была бы огромным ударом

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Житель подъезда Евгений Биричевский узнал о необычном соседстве случайно — именно ему принадлежат кадры выше. Сказать, что он удивился ситуации в подъезде, — ничего не сказать.

— В домовом чате написали, что начался пожар. Я поехал проверить, всё ли в порядке с кошкой, думал, может, есть смысл ее от задымления вынести. Когда зашел в подъезд, пожар уже был потушен, видимо, не очень большой был.

Когда Евгений спускался обратно, Мила уже просто лежала, дыхание было восстановлено. Биричевский говорит, что никогда не видел свинью ни в доме, ни во дворе на прогулке.

Он поразился, какая она огромная — «откормленная».

Была мини, стала макси: история Милки

Хозяйке Милы Лилиане Ананьевне — 62 года

Хозяйке Милы Лилиане Ананьевне — 62 года

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Сразу после пожара Лилиану Ананьевну опросила полиция, а потом с ней поговорили журналисты 29.RU.

В общении она открыта, эмоциональна, много улыбается. У женщины грамотная речь, есть ощущение, что она образованный и воспитанный человек, который сейчас переживает не лучшие времена и нуждается в помощи. Лилиана Ананьевна раньше занималась предпринимательской деятельностью, но сегодня ее ИП ликвидировано. Занятости нет, и живет она на пенсию.

В беседе складывается впечатление, что Лилиана Ананьевна очень одинока. Вся радость — ее свинья Милка.

Так сейчас, после происшествия, выглядит минипиг Милка

Так сейчас, после происшествия, выглядит минипиг Милка

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Лилиана Ананьевна всё еще отходит от случившегося, но согласилась пообщаться и даже пригласила к себе домой, где непросто общаться из-за запаха гари после пожара. Спасенного питомца наша собеседница называет исключительно «Милка» и «Милочка».

Оказывается, «малышке» семь годиков, а в размерах она давно переросла хозяйку.

Милка досталась Лилиане Ананьевне от дочки. Поначалу свинка была крошкой, но постепенно выросла и сейчас занимает большую часть комнаты... Животное окружено заботой и любовью, это полноправный член семьи, и спасали ее, как человека, — об этом мы еще расскажем ниже (удивились даже опытные пожарные! — Прим. ред.).

Слово «свинья» от хозяйки не прозвучало ни разу

Слово «свинья» от хозяйки не прозвучало ни разу

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Лилиана Ананьевна заселилась в эту квартиру в 2017 году. Соседей уважает, говорит, что они «изумительные»:

— Меня только они и спасли, когда пошло задымление...

Квартира двухкомнатная. В одной комнате пенсионерка живет вместе с Милкой

Квартира двухкомнатная. В одной комнате пенсионерка живет вместе с Милкой

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Во второй комнате никто не живет, там, как признаётся сама хозяйка, «склад» для ненужных вещей

Во второй комнате никто не живет, там, как признаётся сама хозяйка, «склад» для ненужных вещей

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В комнате-складе и произошел пожар. Как говорит наша собеседница, там она хранит не только вещи, но и продукты, которые покупает про запас. О финансах говорит неохотно и на жизнь при всех ее испытаниях не жалуется. А перенесла она большое горе, о котором узнали, когда спросили, как давно Лилиана Ананьевна живет с таким необычным питомцем.

— Питомец мой — моя Милуня, живет со мной с 2016 года, когда мне Анечка, моя доченька, ее купила. Она была совсем маленькая, трехмесячная (показывает, что животное умещается в ладонях. — Прим. ред.). А потом Анечка погибла в 2017 году, и не то что бы я вынуждена... Должна я, понимаете... Мила выросла, конечно, большая, но всё равно я ее очень люблю.

Дочка, как рассказала Лилиана, «погибла в Москве — ушла из дома и не вернулась». Ей было всего 26 лет.

Вот комната, которая напоминает Лилиане Ананьевне о дочке и где живет сегодня Милка

Вот комната, которая напоминает Лилиане Ананьевне о дочке и где живет сегодня Милка

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— Они вырастают... — разводит руками наша собеседница, размышляя о минипигах, — снимают их для фото маленькими, но они потом становятся большими.

— А насколько вам комфортно с ней в обычной квартире? — спрашиваем мы.

— Вы знаете... Я так ее люблю, что мне комфортно. Но другим, может, и не будет. Я что хочу сказать. Если для забавы — лучше не берите. Лучше котика возьмите.

Лилиана надеется, что специалистам удастся понять причины пожара, сама она не понимает, как огонь мог распространиться по квартире. Говорит, что даже не подозревала, что в одной из закрытых комнат появился дым. Соседи постучались к Лилиане, она поспешила проверить комнату:

— А оттуда вот такой дымище! — размашисто показывает руками. — Я выбежала. А там эмчеэсники. Я говорю: «Вынесите мою Милу»! Я и сама туда рвалась, они меня не пускали. Потом вытащили, дали ей кислородный баллон... И Милочку мою спасли.

Случай для спасателей нетипичный, и хоть кажется забавным, реагировать пришлось оперативно:

— Когда мы прибыли на место, жильцы сразу сообщили, что в квартире находится свинья, предупредили, что она агрессивная. На лестничной клетке стояла женщина, просила спасти поросенка, — рассказывает Михаил Федорков, пожарный 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Архангельской области. — Звеном ГДЗС мы вошли в квартиру, помещения были уже очень сильно задымлены. Услышали хрип в одной из комнат, там нашли ее. Хотя свинья надышалась дымом, нашла в себе силы, чтобы попытаться нас покусать.

Двор на Воскресенской во время пожара

Двор на Воскресенской во время пожара

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Пожарные думали, что в квартире маленькая декоративная свинка...

— Когда мы увидели большую, многокилограммовую свинью, немного удивились, но времени на эмоции не было — надо было спасать животное.

«Дочка умерла, остался поросенок»

Многие жалуются на свиней в подъезде, но обычно это фраза звучит как метафора. Про Милку по соседству знали в доме далеко не все, но некоторым трагичная и грустная история Лилианы Ананьевны знакома:

— У нее дочка умерла, остался маленький поросенок. Она его воспитывала, он вырос такой большой. Давненько уже [живут так], — рассказал житель девятого этажа из этого подъезда. Оказывается, он сам вытаскивал из квартиры пенсионерку, тогда и для нее самой был высоким риск надышаться дымом.

Соседи сочувствуют утрате Лилианы Ананьевны — она потеряла любимую дочь, а Милка — новый смысл жизни

Соседи сочувствуют утрате Лилианы Ананьевны — она потеряла любимую дочь, а Милка — новый смысл жизни

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В квартире Лилианы Ананьевны заметен былой уют, но быт женщины запущен

В квартире Лилианы Ананьевны заметен былой уют, но быт женщины запущен

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Животное соседям не мешает, их беспокоит другое

Животное соседям не мешает, их беспокоит другое

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О Лилиане Ананьевне отзываются хорошо. А те, кто не знает ее, удивляются, что в доме на первом этаже есть свинья Милка, — она никак не дает о себе знать и никому не мешает. Есть вопросы разве что к быту хозяйки, соседи переживают, что могут быть тараканы:

— У меня в этом доме бабушка. Я в первый раз узнал, что здесь свинья проживает. Бабушка не жаловалась, хотя она партизанка еще та. До этого был случай, что она (хозяйка Милки. — Прим. ред.) на газу что-то оставила. Я не могу постоянно здесь находиться, быстро доехать не всегда получается, а бабушка инвалид. Так что будем составлять жалобу, ждать расследования, — прокомментировал Александр.

Его беспокоит, что в квартире Лилианы Ананьевны много хлама, всё забито. Свинью после пожара Александр увидел впервые:

— Видимо, надышалась. Не обгоревшая, но пена изо рта была, еле дышала, хрипела. Хозяйка скорую просила вызвать, чтобы реанимировать, как человека...

Милка в своей квартире, животное сильно напугано, нуждается в осмотре ветеринара

Милка в своей квартире, животное сильно напугано, нуждается в осмотре ветеринара

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