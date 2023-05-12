«Времени на эмоции не было — надо было спасать животное». Пожарные вынесли из горящей квартиры 100-килограммовую свинью Милку

В Архангельске из горящей квартиры эвакуировали... свинью под сотню килограммов (а может, и больше). Прямо на лестничной клетке увесистую «барышню» пришлось буквально откачивать, спасая от смерти: она сильно надышалась дымом. Пожар возник в двушке на первом этаже, где со свиньей Милкой поселилась пенсионерка Лилиана Ананьевна. Происшествие приоткрыло многим тайну соседства — многие жильцы были, мягко говоря, удивлены. А за историей спасения животного наши архангельские коллеги из 29.RU узнали большую человеческую драму. Подробности — в этом материале.
Спешил спасать кошку, а там свинью откачивают
Обошлось без жертв, но с одной «жительницей» спасателям пришлось изрядно повозиться. От дыма пострадала свинья Милка — необычный питомец Лилианы Терешковой.
Житель подъезда Евгений Биричевский узнал о необычном соседстве случайно — именно ему принадлежат кадры выше. Сказать, что он удивился ситуации в подъезде, — ничего не сказать.
— В домовом чате написали, что начался пожар. Я поехал проверить, всё ли в порядке с кошкой, думал, может, есть смысл ее от задымления вынести. Когда зашел в подъезд, пожар уже был потушен, видимо, не очень большой был.
Когда Евгений спускался обратно, Мила уже просто лежала, дыхание было восстановлено. Биричевский говорит, что никогда не видел свинью ни в доме, ни во дворе на прогулке.
Он поразился, какая она огромная — «откормленная».
Была мини, стала макси: история Милки
Сразу после пожара Лилиану Ананьевну опросила полиция, а потом с ней поговорили журналисты 29.RU.
В общении она открыта, эмоциональна, много улыбается. У женщины грамотная речь, есть ощущение, что она образованный и воспитанный человек, который сейчас переживает не лучшие времена и нуждается в помощи. Лилиана Ананьевна раньше занималась предпринимательской деятельностью, но сегодня ее ИП ликвидировано. Занятости нет, и живет она на пенсию.
В беседе складывается впечатление, что Лилиана Ананьевна очень одинока. Вся радость — ее свинья Милка.
Лилиана Ананьевна всё еще отходит от случившегося, но согласилась пообщаться и даже пригласила к себе домой, где непросто общаться из-за запаха гари после пожара. Спасенного питомца наша собеседница называет исключительно «Милка» и «Милочка».
Оказывается, «малышке» семь годиков, а в размерах она давно переросла хозяйку.
Милка досталась Лилиане Ананьевне от дочки. Поначалу свинка была крошкой, но постепенно выросла и сейчас занимает большую часть комнаты... Животное окружено заботой и любовью, это полноправный член семьи, и спасали ее, как человека, — об этом мы еще расскажем ниже (удивились даже опытные пожарные! — Прим. ред.).
Лилиана Ананьевна заселилась в эту квартиру в 2017 году. Соседей уважает, говорит, что они «изумительные»:
— Меня только они и спасли, когда пошло задымление...
В комнате-складе и произошел пожар. Как говорит наша собеседница, там она хранит не только вещи, но и продукты, которые покупает про запас. О финансах говорит неохотно и на жизнь при всех ее испытаниях не жалуется. А перенесла она большое горе, о котором узнали, когда спросили, как давно Лилиана Ананьевна живет с таким необычным питомцем.
— Питомец мой — моя Милуня, живет со мной с 2016 года, когда мне Анечка, моя доченька, ее купила. Она была совсем маленькая, трехмесячная (показывает, что животное умещается в ладонях. — Прим. ред.). А потом Анечка погибла в 2017 году, и не то что бы я вынуждена... Должна я, понимаете... Мила выросла, конечно, большая, но всё равно я ее очень люблю.
Дочка, как рассказала Лилиана, «погибла в Москве — ушла из дома и не вернулась». Ей было всего 26 лет.
— Они вырастают... — разводит руками наша собеседница, размышляя о минипигах, — снимают их для фото маленькими, но они потом становятся большими.
— А насколько вам комфортно с ней в обычной квартире? — спрашиваем мы.
— Вы знаете... Я так ее люблю, что мне комфортно. Но другим, может, и не будет. Я что хочу сказать. Если для забавы — лучше не берите. Лучше котика возьмите.
Лилиана надеется, что специалистам удастся понять причины пожара, сама она не понимает, как огонь мог распространиться по квартире. Говорит, что даже не подозревала, что в одной из закрытых комнат появился дым. Соседи постучались к Лилиане, она поспешила проверить комнату:
— А оттуда вот такой дымище! — размашисто показывает руками. — Я выбежала. А там эмчеэсники. Я говорю: «Вынесите мою Милу»! Я и сама туда рвалась, они меня не пускали. Потом вытащили, дали ей кислородный баллон... И Милочку мою спасли.
Случай для спасателей нетипичный, и хоть кажется забавным, реагировать пришлось оперативно:
— Когда мы прибыли на место, жильцы сразу сообщили, что в квартире находится свинья, предупредили, что она агрессивная. На лестничной клетке стояла женщина, просила спасти поросенка, — рассказывает Михаил Федорков, пожарный
Пожарные думали, что в квартире маленькая декоративная свинка...
— Когда мы увидели большую, многокилограммовую свинью, немного удивились, но времени на эмоции не было — надо было спасать животное.
«Дочка умерла, остался поросенок»
Многие жалуются на свиней в подъезде, но обычно это фраза звучит как метафора. Про Милку по соседству знали в доме далеко не все, но некоторым трагичная и грустная история Лилианы Ананьевны знакома:
— У нее дочка умерла, остался маленький поросенок. Она его воспитывала, он вырос такой большой. Давненько уже [живут так], — рассказал житель девятого этажа из этого подъезда. Оказывается, он сам вытаскивал из квартиры пенсионерку, тогда и для нее самой был высоким риск надышаться дымом.
О Лилиане Ананьевне отзываются хорошо. А те, кто не знает ее, удивляются, что в доме на первом этаже есть свинья Милка, — она никак не дает о себе знать и никому не мешает. Есть вопросы разве что к быту хозяйки, соседи переживают, что могут быть тараканы:
— У меня в этом доме бабушка. Я в первый раз узнал, что здесь свинья проживает. Бабушка не жаловалась, хотя она партизанка еще та. До этого был случай, что она (хозяйка Милки. — Прим. ред.) на газу что-то оставила. Я не могу постоянно здесь находиться, быстро доехать не всегда получается, а бабушка инвалид. Так что будем составлять жалобу, ждать расследования, — прокомментировал Александр.
Его беспокоит, что в квартире Лилианы Ананьевны много хлама, всё забито. Свинью после пожара Александр увидел впервые:
— Видимо, надышалась. Не обгоревшая, но пена изо рта была, еле дышала, хрипела. Хозяйка скорую просила вызвать, чтобы реанимировать, как человека...
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