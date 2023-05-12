«Времени на эмоции не было — надо было спасать животное». Пожарные вынесли из горящей квартиры 100-килограммовую свинью Милку

— Они вырастают... — разводит руками наша собеседница, размышляя о минипигах, — снимают их для фото маленькими, но они потом становятся большими.



— А насколько вам комфортно с ней в обычной квартире? — спрашиваем мы.

— Вы знаете... Я так ее люблю, что мне комфортно. Но другим, может, и не будет. Я что хочу сказать. Если для забавы — лучше не берите. Лучше котика возьмите.

Лилиана надеется, что специалистам удастся понять причины пожара, сама она не понимает, как огонь мог распространиться по квартире. Говорит, что даже не подозревала, что в одной из закрытых комнат появился дым. Соседи постучались к Лилиане, она поспешила проверить комнату:

— А оттуда вот такой дымище! — размашисто показывает руками. — Я выбежала. А там эмчеэсники. Я говорю: «Вынесите мою Милу»! Я и сама туда рвалась, они меня не пускали. Потом вытащили, дали ей кислородный баллон... И Милочку мою спасли.