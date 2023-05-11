«Огненный апокалипсис»: новосибирцы сняли на видео лесной пожар на трассе — кадры с огнем

Новосибирцы сняли на видео лесной пожар, который вспыхнул на трассе Омск — Тюмень. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black»
На кадрах видно, как горит лес вблизи автомобильной дороги. Автор видео решил развернуть свою машину на участке трассы, где произошел пожар.
— Такое ощущение, что горит всё вокруг. Это огненный апокалипсис, — приводит канал слова жителей Тюмени.
Как сообщают наши коллеги из 72.RU, на утро
Отметим, лесные пожары бушуют в нескольких регионах России. Кроме Тюменской области, возгорания зафиксировали в Курганской, Свердловской, Челябинской областях.