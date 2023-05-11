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«Огненный апокалипсис»: новосибирцы сняли на видео лесной пожар на трассе — кадры с огнем

Пожар вспыхнул на трассе Омск — Тюмень

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Видео опубликовали 11 мая

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Новосибирцы сняли на видео лесной пожар, который вспыхнул на трассе Омск — Тюмень. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 11 мая.

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Лесные пожары бушуют в нескольких регионах России

Видео: «АСТ-54 Black» / телеграм-канал

На кадрах видно, как горит лес вблизи автомобильной дороги. Автор видео решил развернуть свою машину на участке трассы, где произошел пожар.

— Такое ощущение, что горит всё вокруг. Это огненный апокалипсис, — приводит канал слова жителей Тюмени.

Как сообщают наши коллеги из 72.RU, на утро 11 мая в Тюменской области действовали 9 лесных пожаров. За сутки специалисты ликвидировали 8 возгораний на общей площади более пяти тысяч гектаров.

Отметим, лесные пожары бушуют в нескольких регионах России. Кроме Тюменской области, возгорания зафиксировали в Курганской, Свердловской, Челябинской областях. 10 мая МЧС прислало предупреждения жителям Новосибирской области в SMS-сообщениях о том, что до 15 мая в регионе ожидается пожароопасная ситуация.

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