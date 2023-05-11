«Огненный апокалипсис»: новосибирцы сняли на видео лесной пожар на трассе — кадры с огнем

Отметим, лесные пожары бушуют в нескольких регионах России. Кроме Тюменской области, возгорания зафиксировали в Курганской, Свердловской, Челябинской областях. 10 мая МЧС прислало предупреждения жителям Новосибирской области в SMS-сообщениях о том, что до 15 мая в регионе ожидается пожароопасная ситуация.

