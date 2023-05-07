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Провели внутреннее расследование. Подробности падения пассажира из Новосибирска в поезде

Сибиряк отсудил у РЖД 300 тысяч за травмы

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В ФПК решили, что неисправностей в вагоне не было

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Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») провела внутреннее расследование и экспертизу после падения пассажира из Новосибирска в поезде. По словам компании, их вины нет.

— Дефекты или неисправности в конструкции вагона, которые могли повлечь за собой травмирование пассажиров, найдены не были, — объяснили НГС в пресс-службе компании.

По результатам экспертизы решили, что порожек туалета, где упал пассажир не является дефектом или неисправностью, а вины компании АО «ФПК» нет, потому что все элементы вагоны были исправны.

Случай падения пассажира, по версии компании, единичный.

Напомним, что новосибирец упал в поезде Москва — Улан-Удэ. Пассажир запнулся о порог, выходя из туалета. За полученные травмы житель города отсудил 300 тысяч рублей у РЖД.

Недавно автомобилист взыскал 108,5 тысячи рублей с подрядчика, ремонтировавшего пешеходный мост на улице Ипподромской. На машину истца упали элементы бетонного перекрытия.

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