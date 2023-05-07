Провели внутреннее расследование. Подробности падения пассажира из Новосибирска в поезде

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») провела внутреннее расследование и экспертизу после падения пассажира из Новосибирска в поезде. По словам компании, их вины нет.
— Дефекты или неисправности в конструкции вагона, которые могли повлечь за собой травмирование пассажиров, найдены не были, — объяснили НГС в пресс-службе компании.
По результатам экспертизы решили, что порожек туалета, где упал пассажир не является дефектом или неисправностью, а вины компании АО «ФПК» нет, потому что все элементы вагоны были исправны.
Случай падения пассажира, по версии компании, единичный.
Напомним, что новосибирец упал в поезде Москва — Улан-Удэ. Пассажир запнулся о порог, выходя из туалета. За полученные травмы житель города отсудил 300 тысяч рублей у РЖД.
Недавно автомобилист взыскал 108,5 тысячи рублей с подрядчика, ремонтировавшего пешеходный мост на улице Ипподромской. На машину истца упали элементы бетонного перекрытия.