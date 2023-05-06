«Угрозы для его здоровья нет»: всё, что известно о взрыве автомобиля политика Захара Прилепина

После взрыва на место выехали полиция и следователи-криминалисты СУ СК России по Нижегородской области. В районе нижегородского Бора выставили блокпосты, сообщает телеграм-канал «112». По данным Ni Mash, полиция выборочно начала тормозить и проверять автомобили в районе, где произошел взрыв.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя «военное движение украинцев и крымских татар "Атеш"». По словам жены писателя, в последнее время он постоянно получал угрозы. При этом, как она рассказала сотрудникам полиции, в последнее время не было «ничего из ряда вон выходящего». Об этом пишет Baza.

