«Угрозы для его здоровья нет»: всё, что известно о взрыве автомобиля политика Захара Прилепина

В субботу, 6 мая, в районе деревни Пионерское взорвался автомобиль, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин. Он в порядке, а вот его водитель погиб. Об этом NN.RU сообщил пресс-секретарь Прилепина.
Обстоятельства покушения
Прилепин приехал в деревню Пионерское, чтобы оставить у родственников дочь, пишет Ni Mash. Машина с водителем подъехала к дому родных политика. После того как дочь вышла из машины и оттуда выгрузили вещи, Прилепин сел в машину — прогремел взрыв. По данным Baza, был подорван автомобиль
После взрыва на место выехали полиция и следователи-криминалисты СУ СК России по Нижегородской области. В районе нижегородского Бора выставили блокпосты, сообщает телеграм-канал «112». По данным Ni Mash, полиция выборочно начала тормозить и проверять автомобили в районе, где произошел взрыв.
Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя «военное движение украинцев и крымских татар "Атеш"». По словам жены писателя, в последнее время он постоянно получал угрозы. При этом, как она рассказала сотрудникам полиции, в последнее время не было «ничего из ряда вон выходящего». Об этом пишет Baza.
По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Максимальный срок — 15 лет, если взрыв был совершен группой лиц — до 20 лет колонии. Следователи и взрывотехники проводят все необходимые экспертизы.
Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области разыскивают подозреваемых, причастных к взрыву автомобиля Захара Прилепина, пишет «Интерфакс».
— В ходе поездки в село Пионерское Прилепин делал несколько остановок на трассе. Во время одной из них у его машины охранник заметил и спугнул неизвестных мужчин, — сказали изданию в экстренных службах.
По предварительным данным, они спешно сели в свой автомобиль и уехали, предполагается, что они следили за Прилепиным и заложили под днище машины взрывное устройство, уточняет «Интерфакс».
Также МВД сообщает, что в Нижегородской области по горячим следам задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Задержанный — житель Нижегородской области 1993 года рождения. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина недавно получил российское гражданство. Сейчас подозреваемого опрашивают сотрудники полиции.
Состояние политика
Блогер Анатолий Шарий, друг Прилепина, написал в телеграм-канале о тяжелых ранениях политика. Эту информацию NN.RU подтвердили в МВД России.
— Прилепин ранен тяжело. Там борьба за жизнь идет. Предварительно — травматическая ампутация, но уточняют. Мина [была] заложена под капот, воронка — полтора метра, — написал Шарий в телеграм-канале.
После взрыва вертолет медицины катастроф с Захаром Прилепиным вылетел из Пионерского в Нижний Новгород, пишет Ni Mash. Писателя доставят областную больницу, оттуда на лечение перевезут в одну из московских клиник. У политика повреждены ноги, об этом «Интерфаксу» рассказали в экстренных службах.
Губернатор Глеб Никитин рассказал о состоянии писателя:
— У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, — написал глава Нижегородской области.
Подробнее о том, что произошло с писателем, мы рассказываем в онлайн-трансляции.