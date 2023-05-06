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В Нижегородской области взорвали автомобиль политика Захара Прилепина. Собираем всё, что известно

Политик жив, но получил травмы

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Сегодня днем в Нижегородской области неизвестные взорвали автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Предварительно, политик жив, но получил ранения. Что известно о произошедшем — собираем в нашей онлайн-трансляции.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Захар Прилепин, выжил, но ранен, находится в сознании. Предварительно в результате взрыва погиб водитель политика.

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