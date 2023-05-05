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«Пацаны мне объяснили, что я был неправ»: подросток из Сокура извинился на видео за избиение школьника

Он отметил, что был сильнее и старше своей жертвы

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Избиение устроили в апреле 2023 года

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Школьник из села Сокур Мошковского района Новосибирской области извинился на камеру перед мальчиком, которого избил в апреле. Видеозапись в редакцию НГС отправили читатели из числа жителей села.

— Публичные извинения, что оскорбил пацана перед всей толпой. Он был слабее меня, младше меня и слабее. Приношу извинения публично. Ко мне приехали пацаны и объяснили, что я был неправ, — говорит на видеозаписи школьник.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Подросток записал видео с извинениями

Видео: читатели НГС

Ранее НГС писал о том, что сверстники толпой избили подростка в Сокуре и сняли всё на видео. Школьники выбрали место для драки посреди населенного пункта, а затем один подросток перевернул через плечо мальчика и начал жестоко бить. Ребенок, которого били, кричал и просил прощения.

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