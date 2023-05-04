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Атака БПЛА на Кремль

Песков рассказал об ответных мерах России после атаки беспилотников на Кремль

Отдельного обращения Путина по этому поводу не будет

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По словам Дмитрия Пескова, обстановка в Кремле после инцидента «обычная»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал новые комментарии по поводу вчерашней атаки беспилотников на Кремль. По словам представителя Кремля, будет проводиться «тщательное оперативное расследование», а реакция президента на атаку беспилотников была «спокойной и собранной». Также Песков заявил, что к атаке на Кремль причастен Киев (вывод сделан на основании данных спецслужб), а цели для ударов украинские власти выбирают «под диктовку Вашингтона».

— Неизвестно, откуда именно были запущены дроны, атаковавшие Кремль, с этим разберется следствие. Ответные меры рассматриваются самые различные, но продуманные, взвешенные и соответствующие интересам нашей страны. Никакого обращения президента и экстренного совещания с Совбезом по этой теме не планируется, тема может быть затронута на традиционном оперативном совещании с Совбезом 5 мая, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что обстановка после инцидента обычная, все работают на своих местах. Сам Путин работает сегодня в Кремле, его график не изменился. Выступление на Красной площади 9 мая также не отменяется, а парад пройдет в обычном режиме.

— После атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца, их оперативно заменят. Система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена после инцидента с беспилотниками, — добавил Песков.

Ранее в официальном заявлении Кремля сообщили, что беспилотники вывели из строя военные и сотрудники спецслужб, применив системы радиолокационной борьбы. От падения БПЛА никто не пострадал.

В Кремле расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», отметив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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