Песков рассказал об ответных мерах России после атаки беспилотников на Кремль

В Кремле расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», отметив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.