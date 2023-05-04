Песков рассказал об ответных мерах России после атаки беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал новые комментарии по поводу вчерашней атаки беспилотников на Кремль. По словам представителя Кремля, будет проводиться «тщательное оперативное расследование», а реакция президента на атаку беспилотников была «спокойной и собранной». Также Песков заявил, что к атаке на Кремль причастен Киев (вывод сделан на основании данных спецслужб), а цели для ударов украинские власти выбирают «под диктовку Вашингтона».
— Неизвестно, откуда именно были запущены дроны, атаковавшие Кремль, с этим разберется следствие. Ответные меры рассматриваются самые различные, но продуманные, взвешенные и соответствующие интересам нашей страны. Никакого обращения президента и экстренного совещания с Совбезом по этой теме не планируется, тема может быть затронута на традиционном оперативном совещании с Совбезом
Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что обстановка после инцидента обычная, все работают на своих местах. Сам Путин работает сегодня в Кремле, его график не изменился. Выступление на Красной площади
— После атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца, их оперативно заменят. Система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена после инцидента с беспилотниками, — добавил Песков.
Ранее в официальном заявлении Кремля сообщили, что беспилотники вывели из строя военные и сотрудники спецслужб, применив системы радиолокационной борьбы. От падения БПЛА никто не пострадал.
В Кремле расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», отметив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.