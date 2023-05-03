В Киеве прокомментировали атаку на Кремль

— Для чего? Это не решает никакого военного вопроса, — написал Подоляк у себя в «Твиттере». — Появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может лишь свидетельствовать о партизанской деятельности местных сил сопротивления. Как известно, беспилотники можно купить в любом военном магазине.