В Киеве прокомментировали атаку на Кремль

Киевские власти прокомментирвоали ночные удары по Кремлю. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание на то, что Украина в первую очередь «ведет исключительно оборонительную войну и не атакует цели на территории РФ».
— Для чего? Это не решает никакого военного вопроса, — написал Подоляк у себя в «Твиттере». — Появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может лишь свидетельствовать о партизанской деятельности местных сил сопротивления. Как известно, беспилотники можно купить в любом военном магазине.
В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в беседе с ВВС заявил, что у Киева «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».
— Все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих, — отметил Никифоров.
Беспилотнгики атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, БПЛА «были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал, график его работы изменений не претерпел».
Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет.
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Действия киевского режима в Кремле назвали «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России», добавив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
После заявления Кремля в Сети появилось несколько видео с ночной атакой беспилотников.
За всем, что известно об атаке дронов, вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.