Официальное заявление Кремля по атаке беспилотников: полный текст

На сайте Кремля опубликовали официальное заявление по поводу ночной атаки беспилотников на Кремль. Публикуем его полный текст:
— Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада
В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Ранее в Сети появилось видео атаки Кремля украинскими беспилотниками. За всем, что известно об атаке дронов, вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.