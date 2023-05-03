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Тема дняАтака беспилотников на Кремль
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Официальное заявление Кремля по атаке беспилотников: полный текст

Произошедшее назвали «спланированным терактом» и «покушением на президента»

Пострадавших после падения беспилотников нет

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На сайте Кремля опубликовали официальное заявление по поводу ночной атаки беспилотников на Кремль. Публикуем его полный текст:

— Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Ранее в Сети появилось видео атаки Кремля украинскими беспилотниками. За всем, что известно об атаке дронов, вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

КремльБеспилотникиАтакаПрезидент
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