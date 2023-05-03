«Вышел в Новосибирске и пропал». Волонтеры месяц ищут пропавшего 42-летнего вахтовика из Улан-Удэ

В Новосибирске больше месяца ищут вахтовика из Улан-Удэ Эрдэни Барадиевича. Мужчина приехал на заработки в Сибирь, но не выходил на связь с родными с 30 марта.
— Мужчина пропал 30 марта этого года. Выехав на поезде из Улан-Удэ на вахту, вышел в Новосибирске, далее местонахождение неизвестно. Ранее не пропадал, — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской обрасти.
Рост мужчины 167 см, телосложение среднее, волосы седые, а глаза карие. Он был одет в синие куртку и джинсы, на нём была зеленая вязаная шапка и черные кроссовки.
Если вам известно что-то о местонахождении Эрдэни, сообщите в «ЛизаАлерт» по телефону