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«Вышел в Новосибирске и пропал». Волонтеры месяц ищут пропавшего 42-летнего вахтовика из Улан-Удэ

Ранее Эрдэни Барадиевич не попадал в поисковые сводки

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Мужчина приехал в Новосибирск на заработки, он был вахтовиком

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В Новосибирске больше месяца ищут вахтовика из Улан-Удэ Эрдэни Барадиевича. Мужчина приехал на заработки в Сибирь, но не выходил на связь с родными с 30 марта.

— Мужчина пропал 30 марта этого года. Выехав на поезде из Улан-Удэ на вахту, вышел в Новосибирске, далее местонахождение неизвестно. Ранее не пропадал, — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской обрасти.

Рост мужчины 167 см, телосложение среднее, волосы седые, а глаза карие. Он был одет в синие куртку и джинсы, на нём была зеленая вязаная шапка и черные кроссовки.

Если вам известно что-то о местонахождении Эрдэни, сообщите в «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или в службу 112.

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