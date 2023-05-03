Школьник получил травму после конфликта в лицее — его привезли в больницу на скорой

В рабочем поселке Кольцово ребенок попал в больницу с травмой. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. У первоклассника мог произойти конфликт с учениками Биотехнологического лицея
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении ребенка, получившего травму, предположительно, после конфликта в учебном заведении, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время сотрудниками ПДН устанавливаются все обстоятельства, по результатам будет принято решение.
НГС позвонил руководству образовательной организации с просьбой сообщить детали происшествия. Директор Инна Тайлакова отказалась давать комментарий, отметив, что слышала о ситуации от матери ребенка.
Корреспондент издания также обратился в отдел образования и молодежной политики Кольцово и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале апреля в Новосибирске в школе один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.