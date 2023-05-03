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Спецоперация на Украине

В Брянской области подорвали железнодорожные пути. С них сошли 20 вагонов

Пострадавших в ЧП нет

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Фото, предположительно, с места ЧП

Фото, предположительно, с места ЧП

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Вечером 2 мая в Брянской области подорвали железнодорожные пути. С них сошли 20 грузовых вагонов и локомотив.

В РЖД инцидент объяснили «незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта». Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что речь идет именно о взрыве.

— В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет, — написал Богомаз в телеграм-канале.

Место ЧП — участок Снежетьская — Белые Берега, там временно приостановлено движение.

— По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда, — отчитались в РЖД.

Это не первый подобный случай. 1 мая в Брянской области подорвали другой участок путей, тогда с рельсов сошли локомотив и семь вагонов.

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