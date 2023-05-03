В Брянской области подорвали железнодорожные пути. С них сошли 20 вагонов

Вечером 2 мая в Брянской области подорвали железнодорожные пути. С них сошли 20 грузовых вагонов и локомотив.
В РЖД инцидент объяснили «незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта». Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что речь идет именно о взрыве.
— В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет, — написал Богомаз в телеграм-канале.
Место ЧП — участок Снежетьская — Белые Берега, там временно приостановлено движение.
— По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда, — отчитались в РЖД.
Это не первый подобный случай. 1 мая в Брянской области подорвали другой участок путей, тогда с рельсов сошли локомотив и семь вагонов.