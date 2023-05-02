«Ранее уже пропадал»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину

В Новосибирском Академгородке пропал 50-летний Андрей Гридневский. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина исчез сегодня, 2 мая.



— Мужчина пропал сегодня днем, вышел из дома и не вернулся. Проживает с родными. Ранее пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде.

