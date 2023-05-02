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«Ранее уже пропадал»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину

По словам волонтеров, сибиряк днем вышел из дома и исчез

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Особая примета — мужчина носит усы и бороду

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В Новосибирском Академгородке пропал 50-летний Андрей Гридневский. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина исчез сегодня, 2 мая.

— Мужчина пропал сегодня днем, вышел из дома и не вернулся. Проживает с родными. Ранее пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде.

Приметы Андрея: рост — 173 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темно-серые, глаза карие. Особая примета — мужчина носит усы и бороду. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, светло-бежевые джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым 17-летнего молодого человека.

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