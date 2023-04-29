Села за руль в 75: как 80-летняя пенсионерка прокатила губернатора на самодельном авто по сгоревшей деревне

Надежда Архиповна подходит к дому. Деревянное строение с зелеными ставнями и железным забором выбивается из общего вида. Кругом — пепелище и невыносимая гарь.



— Жалко: люди всю жизнь всё наживали и всё потеряли. Тяжело. Очень тяжело. Я здесь всю жизнь прожила. А приехала — ничего не осталось. Один пепел, — подключилась Анастасия, которая приехала из соседней деревни Черново на похороны к дяде. — Тем более еще и животные погорели. Собака у моей родной тетки сгорела, у моего брата сгорело четыре теленка, четыре овечки. Почти всё, что нажито. К ним дети приехали, их к себе в Омск заберут. Тетя Надя моя (Надежда Архиповна. — Прим. ред.) никуда не хочет уезжать. Я, говорит, тут буду. Ну она боевая. Вот Хоценко катала. Он даже ей тысячу пихал, а она говорит: «Не надо, не надо!»