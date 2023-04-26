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«Вышла на прогулку, но домой не вернулась»: в Новосибирске пропала 86-летняя женщина

Ранее сибирячка уже пропадала

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Местонахождение пенсионерки неизвестно с 26 апреля

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В Заельцовском районе Новосибирска пропала 86-летняя Людмила Кислицына (Ефанова). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 26 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— Пропала сегодня, днем. Ушла на прогулку и не вернулась домой. Ранее пропадала, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

Приметы Людмилы: рост — 152 сантиметра, нормального телосложения. Волосы седые, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в темно-зеленое зимнее пальто с капюшоном, темно-серые брюки, черные сапоги, светло-серую вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропал 45-летний мужчина. Он собирался уехать на вахту в другой город.

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