«Вышла на прогулку, но домой не вернулась»: в Новосибирске пропала 86-летняя женщина

В Заельцовском районе Новосибирска пропала
— Пропала сегодня, днем. Ушла на прогулку и не вернулась домой. Ранее пропадала, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Приметы Людмилы: рост — 152 сантиметра, нормального телосложения. Волосы седые, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в темно-зеленое зимнее пальто с капюшоном, темно-серые брюки, черные сапоги, светло-серую вязаную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»:
Ранее в Новосибирске пропал