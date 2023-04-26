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«Собирался на вахту в другой город»: в Новосибирске пропал 45-летний мужчина

Местонахождение сибиряка неизвестно с 12 апреля

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Ранее мужчина не пропадал

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В Заельцовском районе Новосибирска пропал 45-летний Петр Лошков. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 апреля 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— 4 апреля мужчина сообщил семье, что собирается уехать на вахту в другой город. 12 апреля последний раз выходил на связь. Сегодня родным поступил звонок, что нашли сумку с вещами, вставив сим-карту в телефон, набрали номер родных. Сведений, что покинул город, нет. Ранее не пропадал, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

Приметы Петра: рост — 172 сантиметра, плотного телосложения. Волосы русые, глаза серые. В день пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы, черную шапку и черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области нашли мертвым пропавшего 9-летнего мальчика. Тело ребенка достали из реки в Маслянинском районе.

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