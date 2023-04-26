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Скатилась на маты и сломала позвоночник: в Новосибирске возбудили дело из-за травмы девочки

Родители требуют с центра компенсацию через суд

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Поход в детский центр обернулся для девочки больницей и долгим лечением

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента с 8-летней девочкой — она сломала спину, скатившись с горки. Это произошло 14 января в одном из развлекательных центров в Заельцовском районе.

— По данным следствия, девочка скатилась с горки на маты, лежащие у основания. В результате чего получила травму в виде компрессионного перелома позвонка, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Родители девочки также подали в суд и требуют в общей сложности около 600 тысяч компенсации. Инцидент взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Накануне НГС писал о том, что в Калининском районе мальчик упал на скользкой лестнице и получил компрессионный перелом позвоночника. Прокуратура провела проверку, после которой возбудили уголовное дело.

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