В Подмосковье нашли упавший беспилотник со взрывчаткой

По информации телеграм-канала Shot, беспилотник обнаружила жительница СНТ — она нашла его примерно в 300 метрах от своего дома. Как сообщает Shot, упавший аппарат — UJ-22 Airborn украинского производства, внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Предположительно, беспилотник упал из-за того, что у него могло закончиться топливо в баке. Ранее такой же беспилотник падал под Коломной.