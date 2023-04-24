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В Подмосковье нашли упавший беспилотник со взрывчаткой

Аппарат нашли в лесополосе недалеко от СНТ

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Беспилотник упал в лесополосе в Богородском округе

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В Богородском округе в Подмосковье нашли упавший беспилотник, начинённый взрывчаткой — об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По словам источника, летательный аппарат обнаружили 23 апреля в лесополосе недалеко от садового товарищества. Беспилотник был разломан пополам.

По информации телеграм-канала Shot, беспилотник обнаружила жительница СНТ — она нашла его примерно в 300 метрах от своего дома. Как сообщает Shot, упавший аппарат — UJ-22 Airborn украинского производства, внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Предположительно, беспилотник упал из-за того, что у него могло закончиться топливо в баке. Ранее такой же беспилотник падал под Коломной.

БеспилотникПадениеПодмосковье
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