Двое мужчин погибли в пожаре в частном доме — новосибирские следователи проводят проверку

В Новосибирской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мужчин во время пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам примут процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
По данным ведомства, 22 апреля спасатели нашли тела двух мужчин при тушении пожара в доме в Черепановском районе. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Татарском районе погиб 2-летний ребенок во время пожара. Его