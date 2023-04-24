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Двое мужчин погибли в пожаре в частном доме — новосибирские следователи проводят проверку

Инцидент произошел 22 апреля в Черепановском районе

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Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной возгорания

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В Новосибирской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мужчин во время пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам примут процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

По данным ведомства, 22 апреля спасатели нашли тела двух мужчин при тушении пожара в доме в Черепановском районе. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Татарском районе погиб 2-летний ребенок во время пожара. Его 25-летняя мама и 4-летний брат смогли спастись.

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