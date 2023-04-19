Девятиклассник распылил перцовый баллончик в лицо школьника в новосибирском лицее

В Новосибирске ученик девятого класса распылил перцовый баллончик в лицо другого мальчика. Инцидент произошел 19 апреля в городском педагогическом лицее имени Пушкина на улице Добролюбова в Октябрьском районе.
— Действительно, факт такой сегодня был. Сейчас идут разбирательства по данному инциденту. Работаем с ПДН, полицией и родителями мальчиков, — сообщила НГС директор лицея Галина Коротько.
По словам директора, на место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии и полицию.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службы ведомств, но на момент публикации ответ не поступил. Редакция НГС также направила официальный запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее подросток устроил стрельбу в новосибирской школе. Его поставили на учет в ПДН.