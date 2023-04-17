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Стали известны подробности смертельного ДТП на Петухова: перед аварией машину угнали

Двое неизвестных мужчин выбросили владельца из авто, а уже в момент аварии за рулем сидела женщина

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В момент смертельного ДТП за рулем была женщина

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Автомобиль Mazda Capella, который попал в аварию в Кировском районе 17 апреля, угнали незадолго до происшествия. Машина врезалась в дерево. Женщина, которая находилась за рулем, погибла.

Авария произошла недалеко от дома на Петухова, 38/1. В сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» женщина по имени Оксана Р. рассказала, что ранее именно этот автомобиль угнали у ее супруга двое мужчин. Она отметила, что муж поехал в 22:00 лечить зубы в одну из местных стоматологий. В машине он разговаривал по телефону. В какой-то момент в авто вломились двое и выбросили его. Со слов сибирячки, ее муж вернулся в больницу и вызвал полицию.

— Приехали сотрудники Росгвардии. Вместе с мужем они поехали искать по горячим следам машину. В итоге нашли ее в двух домах от места угона. Выяснилось, что транспортное средство не подлежит восстановлению, — рассказала в сообществе женщина.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС подтвердили информацию об обращении по поводу угона автомобиля.

— Сотрудники Росгвардии прибыли на охраняемый объект по сигналу тревоги, где к ним обратился мужчина и пояснил, что у него угнали автомобиль. Стражи правопорядка вместе с пострадавшим на служебном автомобиле приступили к поисковым мероприятиям. Через некоторое время транспортное средство, поврежденное в результате ДТП, обнаружили недалеко от места его угона, — сообщила инспектор группы информации и общественных связей областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.

Оксана отметила, что остается неясным, почему машину угнали двое мужчин, а за рулем в момент смертельного ДТП оказалась женщина:

— Где сами угонщики, как машина попала к женщине за такой короткий промежуток времени?

Корреспонденты НГС попытались связаться с пострадавшей. На момент публикации женщина не вышла на связь. В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту издания подтвердили информацию об угоне.

— В момент ДТП транспортное средство находилось в розыске, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что автомобиль Mazda врезался во встречную фуру на трассе в Новосибирской области. В результате аварии погиб 28-летний мужчина.

Если вы стали свидетелем ДТП, сообщите об этом в редакцию НГС.

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