Стали известны подробности смертельного ДТП на Петухова: перед аварией машину угнали

Авария произошла недалеко от дома на Петухова, 38/1. В сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» женщина по имени Оксана Р. рассказала, что ранее именно этот автомобиль угнали у ее супруга двое мужчин. Она отметила, что муж поехал в 22:00 лечить зубы в одну из местных стоматологий. В машине он разговаривал по телефону. В какой-то момент в авто вломились двое и выбросили его. Со слов сибирячки, ее муж вернулся в больницу и вызвал полицию.